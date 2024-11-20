Antalya'da Çocuk Hakları Durağı Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da Çocuk Hakları Durağı Açıldı

Antalya\'da Çocuk Hakları Durağı Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Antalya'nın ilk 'Çocuk Hakları Durağı'nı açtı. Durağın amacı, çocuk haklarına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak.

20.11.2024 17:44  Güncelleme: 17:50
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla Antalya'nın ilk Çocuk Hakları Durağı'nı açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile Konyaaltı Arapsuyu Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde yer alan 10520 numaralı toplu taşıma durağı "Çocuk Hakları Durağına" dönüştürüldü. Durak, vatandaşların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Çocuk Hakları Sözleşmesinde" yer alan maddelerle donatıldı.

Durağın açılış törenine, Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve çok sayıda çocuk katıldı. Programda, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Bando ve Orkestrası çocuklar için özel konser verdi.

"Sosyal duyarlılık projelerine desteklerimiz her zaman devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini söyleyen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir otobüs durağımızın 'Çocuk Hakları Durağı' olması teklifi geldi. Çok güzel ve anlamlı bir teklifti. Tüm Antalyalıların ve çocukların görebileceği çok işlek bir yerde durağımızı seçtik, gereken izin ve destekleri sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yöndeki sosyal duyarlılık projelerine desteklerimiz her zaman devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'mıza faydalı olacak tüm projelerde yer alıyoruz" diye konuştu.

"En hassas olması gereken konularının başında çocuk haklarının korunması gelmektedir"

Çocukların barış dolu bir Dünya'da hayatın güzelliklerini yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar ise "Bütün Dünya'nın en hassas olması gereken konularının başında çocuk haklarının korunması gelmektedir. Dünyada maalesef Gazze'de olduğu gibi birçok çocuğun bu haklardan mahrum kaldığını görüyoruz. 'Çocuk Hakları Sözleşmesi' uluslararası mutabakata varılan ve değiştirilmesi mümkün olmayan bir sözleşmedir. Türkiye genelinde toplumsal farkındalığı arttıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek hepimizin üstlenmesi gereken bir görevdir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalara değinen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de "Bu güzel uygulamaya katkılarından dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızın durak sayılarının arttırılması konusunda destekleri devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konyaaltı sahili üzerinde yer alan "Çocuk Hakları Durağı" ile çocuk haklarına dikkat çekmek, çocuklara haklarını anlatmak, çocukların haklarını savunmak, seslerini duyurabileceğini göstermek, doğuştan kazanılan haklar ve bu hakların öğrenilmesinde aile kurumu, ebeveynlerin sorumlulukları ve önemi gibi konularda toplumsal farkındalığın arttırılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Çocuk Hakları Durağı Açıldı - Son Dakika

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