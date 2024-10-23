Antalya'da Çocuk Kaçırma İddiası - Son Dakika
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Antalya'da Çocuk Kaçırma İddiası

Antalya\'da Çocuk Kaçırma İddiası

Raşit Şaşmaz, oğlu Baran'ın çete tarafından kaçırıldığını iddia ederek tarihi surlara çıktı.

23.10.2024 15:13
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ANTALYA'da oğlu Baran Şaşmaz'ın (16) tanıştığı çete üyeleri tarafından kaçırıldığını ve 10 gündür ulaşamadıklarını iddia eden Raşit Şaşmaz, sesini duyurabilmek için tarihi burca çıktı. Burcun üstünde bir süre oğlunun kaçırıldığını ve kimsenin ilgilenmediğini söyleyen Şaşmaz, polislerin iknası sonucu aşağıya indi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesindeki kentin simgelerinden tarihi surların bulunduğu Kaleiçi girişinde meydana geldi. Baran Şaşmaz, iddiaya göre bir süre önce Kepez ilçesinde tanıştığı arkadaş grubunun verdiği tabanca ile eve gitti. Tabancayı gören anne Özlem Şaşmaz, durumu polise bildirdi. Yaklaşık 10 gün önce Baran Şaşmaz eve gelmemeye başladı. Bunun üzerine anne Özlem ve baba Raşit Şaşmaz, çetelerin kaçırdığını iddia ettikleri çocuklarını sokak sokak aramaya başladı.

Kentin birçok noktasında çocuklarını arayan ancak sonuç alamayan Raşit Şaşmaz, sesini duyurabilmek için tarihi surlara çıktı. Surlara çıkarak çocuğunun kaçırıldığını, ancak kimsenin müdahale edilmediğini iddia eden baba, yetkililerden yardım istedi. Baba Şaşmaz'ın intihar edeceğinin düşünülmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Raşit Şaşmaz, polislerin oğlunu bulacaklarını söylemesi üzerine surlardan aşağıya indi. Raşit Şaşmaz, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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