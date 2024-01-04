Antalya\'da Devre Mülk Dolandırıcıları Tutuklandı

ANTALYA'da devre mülk sahiplerini, devre mülklerini yüksek fiyata satacaklarını söyleyerek 650 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, 2023 yılının son 1 aylık zaman diliminde, devre mülkü olan yaşlıları arayarak devre mülklerini yüksek fiyata satabileceklerini söyleyip, paravan olarak kurdukları şirkette görüşme sağlayarak mobil bankacılık hesapları oluşturan, müştekilerin bilgisi dışında internet bankacılığı üzerinden paravan şirketlerin hesabına para aktarımı yapan, bu yöntemle de 4 kişiyi toplamda 650 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan 'Devre mülk simsarları 2' operasyonunda, B.A., M.A. ve İ.A. isimli şüpheliler ile 'Hırsızlık' suçundan kaydı, 'Dolandırıcılık' ve 'Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' suçlarından aranması bulunan A.K. adlı şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ofis olarak kullandığı iş yerlerinde ve kaldıkları otel odalarında yapılan aramalarda; devre mülk krokileri, şikayetçilere ait bilgilerin olduğu not kağıtları, dijital materyaller cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.