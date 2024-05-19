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Antalya'da görev yapan gazeteciler, mavi turda bir araya geldi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) düzenlediği geleneksel "Yaza Merhaba" etkinliği yoğun ilgi gördü. Programa katılan gazeteciler ve aileleri, Harem Maldiv isimli yat ile Akdeniz'in mavi sularında tura çıktı.

Etkinlikte stres atan gazeteciler, doyasıya eğlendi.

AGC Başkanı İdris Taş, yaptığı konuşmada, cemiyet üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği geliştirmeye önem verdiklerini söyledi.

Antalya medyasının gücüne dikkati çeken Taş, "Daha güzel günlerde daha güzel projelerde birlikte olmayı planlıyoruz. Her ay farklı etkinliklerde bir araya gelmeyi arzuluyoruz. Güne anlam katan kıymetli meslektaşlarımıza, misafirperverliklerinden dolayı Antalya Setur Koop Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Can Sak, Harem Maldiv çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yaza Merhaba" etkinliği, Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kaplan'ın "İnsan tanıma yöntemleri" sunumuyla sona erdi.