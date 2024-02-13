Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü, evlerden çıkmayın - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü, evlerden çıkmayın

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.

13.02.2024 11:32  Güncelleme: 11:33
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Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Yağışın yol açtığı su birikintileri ve sel nedeniyle birçok ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Antalyaspor kafilesi de hava şartları nedeniyle planlanan havalimanına inemedi. Yaşanan felaket sonrası açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetini, el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Selin vurduğu Antalya'da Başkan Muhittin Böcek'ten uyarı: Acil işleri olmayan vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı. Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Selin vurduğu Antalya'da Başkan Muhittin Böcek'ten uyarı: Acil işleri olmayan vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın

ANTALYA VALİLİĞİ: 5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Selin vurduğu Antalya'da Başkan Muhittin Böcek'ten uyarı: Acil işleri olmayan vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın

ANTALYASPOR KAFİLESİ PLANLANAN HAVALİMANINA İNEMEDİ

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.

Selin vurduğu Antalya'da Başkan Muhittin Böcek'ten uyarı: Acil işleri olmayan vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın

"BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR YAĞIŞ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini belirterek, "Dün akşam saatlerinde başlayan ve daha sonra şiddetini artıran, bugüne kadar görülmemiş bir yağış. Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. İtfaiye ve ASAT dahil 1450 personelimiz, 290 aracımızla beraber yağışa müdahale ediyoruz. 900'ün üzerinde araçtan vatandaşımızı tahliye ettik. Şimdi de evlerde ve binalarda tahliye işlemleri yapılmaktadır. Antalya Valiliği, AFAD, ilçe belediyeleri, tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Selin vurduğu Antalya'da Başkan Muhittin Böcek'ten uyarı: Acil işleri olmayan vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın

"EVLERİNDEN ÇIKMASINLAR"

Can kaybının olmadığını belirten Böcek, "Gece gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla beraber yağış sürecinde görevimizin başındayız. Telefonlarımız açık, gereğini yapacağız. Antalya'mıza, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetini, el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası tedbirlerimizi almıştık. Başta itfaiyemiz olmak üzere bütün arkadaşlarımızı hazırdı" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü, evlerden çıkmayın
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü, evlerden çıkmayın - Son Dakika


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