Antalya'da Hortum Sonucu Seralar Zarar Gördü - Son Dakika
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Antalya'da Hortum Sonucu Seralar Zarar Gördü

Antalya\'da Hortum Sonucu Seralar Zarar Gördü

Antalya'nın Demre ve Kumluca ilçelerinde dün meydana gelen hortum sonucu seralarda hasar oluştu. Kumluca'da 400 dekar serada yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçiler, seralarını yeniden kapatmaya başladı. Hortumun etkilediği bölgelerde plastik seraların hasarının kısa sürede onarılabileceği ancak cam seralarda bu yıl yeni ürün alınamayacağı belirtildi. Demre'de ise 200 dekar sera alanında hasar meydana geldi. İlçede gerekli tedbirler alınarak çalışmalar sürdürülüyor.

06.03.2024 12:53  Güncelleme: 13:00
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Antalya'da dün hortum nedeniyle seraların zarar gördüğü Demre ve Kumluca'da hasar tespit çalışması yapılıyor.

Kumluca'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan 10 ekip, sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan hasarın tespiti için çalışmalara başladı.

Hortumun etkilediği Ellinci Yıl, Göksu, Hacıveliler, Toptaş, Beşikçi, Karacaören, Beykonak ve Yeni mahalledeki yaklaşık 400 dekar serada hasar tespitinin yapılmasının ardından çiftçiler, naylon seralarının üzerini yeniden kapatmaya başladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, hortum nedeniyle zarar gören 400 dekar serada yaraları sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Kökçe, plastik seralardaki hasarın kısa sürede onarılabileceğini ancak cam seralarda bu yıl yeni ürün alınamayacağını söyledi.

İlçede 46 bin dönüm serada 27 ülkeye sebze ihracatı yaptıklarını aktaran Kökçe, "Her felaketin ardından fiyat artışı yapmak isteyen fırsatçılar oluyor. 46 bin dönümden 400 dekarın zarar görmesi fiyatları asla etkilemez. Tedarik zincirinde herhangi bir sorun yok. İlçedeki halde fiyat artışları yok." dedi.

"Hortum seramı yerle bir etti"

Göksu Mahallesinde yaşayan Mesut Oğuz, hortum anında serasına yakın bir bölgede olduğunu ifade etti.

Hortum geldiğinde çevredeki herkesin yere yatarak korunmaya çalıştığını kaydeden Oğuz, "Bir evin çatılarını havaya uçurdu. Hortum, seramı yerle bir etti. Yaklaşık 9 dönüm seram tamamen zarar gördü. İçerisindeki ürünler de ziyan oldu. Serayı tamir ettikten sonra domatesleri söküp yeni ürün dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Durali Karataş ise cam serasının hortum nedeniyle zarar gördüğünü belirtti. Karataş, hortumun seranın demirleri bile büktüğünü, camların büyük oranda kırıldığını ifade etti.

Demre'de 200 dekar sera alanı zarar gördü

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 200 dekar sera alanın hortum nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

Şatıroğlu, 150 dekarının plastik örtü hasarı, 40 dekarın ise tesis ve ürün hasarı olduğunu kaydetti.

İlçede bazı elektrik direkleri ve ağaçların da devrildiğini aktaran Şatıroğlu, gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Hortum güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan Kumluca ilçesinde etkili olan hortumu, tarım alet ve ilaçları satan bir firmanın güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, hortumun geldiğini gören vatandaşların iş yerine koşarak girmesi, bazılarının ise yere yatarak hortumun geçmesini beklemesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Antalya, Kumluca, Demre, Tarım, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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