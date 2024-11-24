Antalya'da Hortum ve Sağanak Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Antalya'da Hortum ve Sağanak Tarımı Vurdu

Antalya\'da Hortum ve Sağanak Tarımı Vurdu

Antalya'nın bazı ilçelerinde hortum ve sağanak tarım seralarına zarar verecek derecede etkili oldu.

24.11.2024 00:17
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Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

Kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, Aksu ilçesinin Kemerağzı ve Kundu mahallelerinde akşam saatlerinde hortuma dönüştü.

İki kez görülen hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı, demir konstrüksiyonları eğdi ve tarım ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

Sabah seralarına giden çiftçiler zararı görünce üzüntü yaşadı. Seralarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ve beraberindeki ekiple zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Erkal, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için duyurduğu turuncu kod uyarısını hatırlattı.

Aksu, Manavgat ve Serik'te kuvvetli yağmurun etkili olduğunu belirten Erkal, "Bazı yerlerde sel ve taşkınlar oldu. Tüm ekiplerimiz sahada görev aldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız. Çiftçilerimize sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Serik ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Belek Mahallesi'ndeki bazı site, villalar ve yolları su bastı, araçlar su basan yollarda güçlükle ilerledi. Su baskınıyla karşılaşan villa ve site sakinleri su motoruyla belediyenin çalışmalarına destek verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başladı.

Manavgat'at 72 üretici TARSİM'e başvurdu

Manavgat'ın Çakış, Bereket, Denizyaka mahallelerinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması sonucu bazı tarım alanları ve seralar zarar gördü.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ilçede zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, gece gündüz demeden afetten zarar gören çiftçilerin yanında olmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Pazartesi günü itibarıyla bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Metin, "Sürekli bölgedeyiz. Çiftçilerimizi yardımcı olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu ana kadar 72 mağdur üreticimiz, TARSİM'e başvuruda bulundu. Taşkından etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun." dedi.

Kaş'ta hortum oluştu

Öte yandan Kaş ilçesi merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Akçagerme Plajı yakınlarında hortum meydana geldi.

Herhangi zarara neden olmayan hortum, etkisini karaya ulaşmadan yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aksu'da meydana gelen hortum zarara neden oldu

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde hortum meydana geldi.

Hortum nedeniyle bazı seralar, tarım arazileri, evlerin çatıları zarar gördü, ağaçlar devrildi. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Musa Dönmez, ilçede sağanağın etkili olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde hortum oluştuğunu dile getiren Dönmez, bir evin çatısında ve birden fazla sera ve tarım alanında zarar oluştuğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Hortum ve Sağanak Tarımı Vurdu - Son Dakika

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