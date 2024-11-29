Antalya\'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Antalya- Alanya D400 kara yolunda Yenimahalle'deki inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Konteynerdeki işçiler alevleri fark edip dışarı çıktı. Alevler bitişiğindeki 4 konteynere de sıçradı. Konteynerdeki bazı elektronik eşyaların patlaması paniğe neden oldu. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis de çevre güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla iğli soruşturma başlatıldı.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,