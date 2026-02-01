Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Antalya\'dan sonra Burdur\'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
01.02.2026 12:45  Güncelleme: 13:00
Antalya\'dan sonra Burdur\'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yarım saat sonra Antalya-Isparta kara yolunda katliam gibi bir kaza daha meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Antalya'da Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsünün virajı alamayarak şarampole devrildiği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan yarım saat sonra Antalya- Isparta kara yolunda katliam gibi bir kaza daha yaşandı.

7 ÖLÜ, 5 YARALI

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR

Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İKİ KAZADA 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yarım saat arayla yaşanan her iki kazada toplam 16 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun"

Olay yerinden ilk görüntüler şöyle:

  • Wolverine Wolverine:
    Azrail , Antalya da ew mi almis hayirdir ??? orda mi takiliyor !!! 6 101 Yanıtla
    selim cehreli selim cehreli:
    nasıl bir yorum? 57 0
    Su19785507+ Su19785507+:
    3 haftadır bştmeyen yağmur yolları felaket etti. bir de kurallara uymamak eklenince sonuç bu 38 4
  • Kayra Buğra Akcaabatlı Kayra Buğra Akcaabatlı:
    Allah rahmet eylesin yalnız 2 arac 6 vefat 6 yaralı ise 12 kişi 2 araca nasıl bindi 47 4 Yanıtla
  • 1234 1234:
    kara bulutlar bu gün antalya üzerinde allah rahmet etsin 27 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    kazalara baktığımızda malesef insan kusuru görünüyor.direksiyon hakimiyetini kaybetmek, çok suratlı anlamına geliyor.kafa kafaya çarpışmak çok dikkatsizler demektir.bu insanlara yazık, ölenler ve engelli kalacaklara. 9 0 Yanıtla
  • 0041 0041:
    kaza ve kader..m 5 1 Yanıtla
