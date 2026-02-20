Antalya'da Medya Etiği ve Gazetecilik Kampı - Son Dakika
Antalya'da Medya Etiği ve Gazetecilik Kampı

20.02.2026 16:02
Cumhurbaşkanlığı ve Gençlik Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen kampda dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde Antalya'da "Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı" düzenlendi.

DMM'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da "Kamp+ Programı"nın dördüncü etabı olarak gerçekleştirilen kamp tamamlandı.

Türkiye'nin 49 şehrinden 210 üniversite öğrencisinin katılımıyla 3 gün süren kamp, yalnızca eğitim programı değil, dijital çağda gerçeği güçlendirmeye yönelik stratejik bir gençlik buluşması niteliği taşıdı.

Gençler, kriz dönemlerinde gazetecilik refleksi, savaş haberciliği, algoritma okuryazarlığı, dijital manipülasyon teknikleri, medya etiği ve yapay zeka güvenliği gibi başlıklarda alanında deneyimli isimlerden kapsamlı eğitimler aldı.

Program, teorik anlatımla sınırlı kalmayarak uygulamalı atölyelerle desteklendi.

Gerçeği ayırt etme refleksi

Kampın ilk gününde dezenformasyonun tanımı, türleri ve toplumsal etkileri ele alınırken, bağlamdan koparma, çarpıtma, seçici sunum ve duygu sömürüsü gibi manipülasyon teknikleri örnek vakalar üzerinden analiz edildi.

Katılımcılar, internet erişimi olmadan gerçekleştirilen vaka çalışmalarıyla içerik çözümleme pratiği yaptı. Bu yöntemle gençlerin eleştirel düşünme ve hızlı analiz becerileri, sahada karşılaşabilecekleri gerçek senaryolar üzerinden pekiştirildi.

Savaş ve kriz haberciliğine ilişkin oturumlarda ise 6 Şubat depremleri başta olmak üzere afet dönemlerinde doğru bilginin hayati önemi vurgulandı.

Kriz anlarında hız ile doğruluk arasındaki denge, kamu yararı ve insani hassasiyet perspektifiyle ele alındı.

Algoritmalar, dijital hız ve teyit sorumluluğu

Kampın ikinci gününde dijital medya dinamikleri masaya yatırıldı.

Sosyal medya platformlarının algoritmik yapısı, içerik dolaşım hızının kamuoyu algısına etkisi ve veri odaklı yayıncılık süreçleri örneklerle anlatıldı.

"En hızlı yayılan içerik her zaman doğru değildir." mesajı, katılımcılar açısından kampın öne çıkan başlıklarından biri oldu."

"Medya Etiği ve Darbeler" başlıklı oturumda olağanüstü dönemlerde medyanın sorumluluğu, bilgi kirliliği riskinin arttığı süreçlerde gazetecilik refleksi ve kamu yararı dengesi tartışıldı."

Dezenformasyonla Mücadele Kulüpleri sunumunda ise üniversitelerde kurulan 77 kulübün çalışmaları paylaşılırken, gençlerin yalnızca bilgi tüketicisi değil, bilinçli bilgi üreticisi ve doğrulama gönüllüsü olarak konumlandırıldığı vurgulandı.

Yapay zeka çağında yeni riskler

Kampın son gününde uluslararası medya bağlamında basın etiği, küresel krizlerde kullanılan haber dili ve çerçeveleme tercihleri örnek analizlerle değerlendirildi.

Editör masası atölyesinde öğrenciler, bir haber merkezinin karar alma süreçlerini deneyimleyerek kamuoyunun merak ettiği soruları üretme pratiği yaptı.

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise yapay zeka ve medya güvenliği oturumu oldu.

Deepfake örnekleri, ses ve görüntü manipülasyonları ile "prompt" temelli yönlendirme teknikleri somut vakalar üzerinden ele alındı.

Katılımcılar, tersine görsel arama, doğrulama araçları ve dijital teyit yöntemleriyle uygulamalı çalışmalar gerçekleştirerek yeni nesil dezenformasyon tehditlerine karşı bilinç kazandı.

Eğitimlerin yanı sıra düzenlenen sosyal ve sportif etkinlikler, katılımcılar arasında güçlü iletişim zemini oluşturdu.

Kampın kapanışında katılımcılara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Gençlik, Antalya, Güncel, Medya, Son Dakika

Antalya'da Medya Etiği ve Gazetecilik Kampı

