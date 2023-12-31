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Antalya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi

Antalya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı, Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. AGD Antalya Şube Başkanı Hakan Ülgen, konuşmasında İslam aleminin ve mazlum coğrafyaların yaşadığı zulüm ve terörü vurguladı. Programda ayrıca Yazar Halis Mutlu'nun sunumu, şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Antalya\'da Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi
31.12.2023 - 23:29,
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Antalya'da Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Antalya Şube Başkanı Hakan Ülgen, zulmün ve terörün tüm yüzlerinin görüldüğü zamanlardan geçildiğini belirtti.

İslam aleminin ve mazlum coğrafyaların her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ettiğini dile getiren Ülgen, "Mescid-i Aksa, kutsal toprağımız Kudüs, Filistin, Gazze uluslararası camiada meşrutiyeti bulunan ve devlet olarak tanınan, fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla işgal ve mezalim altındadır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa'nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Kudüs'ün işgal altına olması Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa da, Kudüs de, Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte, Yazar Halis Mutlu'nun sunumu, şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Program Siyer-i Nebi ödüllerinin takdimi ve katılımcılar arasında yapılan umre çekilişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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