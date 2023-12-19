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Antalya'da Müstehcen İçerikli Görüntü Paylaşan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Müstehcen İçerikli Görüntü Paylaşan Kadın Gözaltına Alındı

Antalya'da bir kadın, sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine şüpheliyi evinde yakaladı ve bilgisayar ile cep telefonlarına el koydu. Şüpheli, 'müstehcenlik' suçundan adliyeye sevk edildi.

Antalya\'da Müstehcen İçerikli Görüntü Paylaşan Kadın Gözaltına Alındı
19.12.2023 - 15:17,
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Antalya'da, sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı gerekçesiyle bir kadın gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, S.S'nin bir sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler S.S'yi Hurma Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin dizüstü bilgisayarı ile 2 cep telefonuna el koyuldu.

Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan S.S, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da Müstehcen İçerikli Görüntü Paylaşan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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