Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Komandolar Devriye Görevinde - Son Dakika
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Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Komandolar Devriye Görevinde

Antalya\'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Komandolar Devriye Görevinde

Antalya, Türkiye'nin en büyük orman alanına sahip kenti olması nedeniyle sıklaşan orman yangınlarına karşı önlemlerini artırdı. Jandarma komandolar, hassas burunlu köpeklerle birlikte 24 saat boyunca ormanda devriye görevi yapıyor. Ayrıca, jandarma komandoları cam atıklarını da topluyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı asayiş birimleri tarafından kullanılan özel yetiştirilmiş yangın tespit köpekleri de alan taramasında görev alıyor.

03.07.2024 10:41
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TÜRKİYE'nin en büyük orman alanına sahip kenti Antalya'da sıklaşan orman yangınlarına karşı, jandarma komandolar sahaya indi. Komandolar, 24 saat boyunca hassas burunlu köpeklerle ormanda devriye görevi yapıyor.

Türkiye'de 1 milyon 177 bin 241 hektar ile en fazla ormanın bulunduğu Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını alarmı sürüyor. 2023 yılında 171 yangında 200 hektar, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 30 yangında 60 hektar alanın zarar gördüğü Antalya'da tedbirler artırıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gözetleme kulelerinde 24 saat duman gözcülüğü yapıyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar olan 640 kilometrelik sahil şeridindeki ormanlarda olası yangın başlangıcında erken müdahalede bulunmak için İHA gün boyu devriye uçuşu yapıyor.

CAM ATIKLARI DA TOPLUYORLAR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komandolar ise tam teçhizat ormanlarda devriye görevine başladı. Ormanın derinliklerine kadar inen jandarma komandolara, ormancılar eşlik ediyor. Devriye görevi yapan ekipler, yangın çıkarma riski oluşturan cam şişe gibi atıkları da alandan uzaklaştırıyor.

HASSAS BURUNLAR DEVRİYEDE

Orman yangınlarında kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilen hassas burunlu yangın tespit köpekleri de Antalya İl Jandarma Komutanlığı asayiş birimleri tarafından alan taramada kullanılıyor. Komandoların Kemer ilçesinde gerçekleştirdiği arazi taramasında 'Zeytin' isimli yangın tespit köpeği de görev alıyor. Askeri birlik, gece de ormanlarda kamp kurarak sabaha kadar gözcülük yapıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Komandolar Devriye Görevinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Komandolar Devriye Görevinde - Son Dakika
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