Antalya'da hareket halindeki araçtan diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğu, silahı da 8 yaşındaki bir çocuğun tuttuğu tespit edildi.
Antalya'da trafikte hareket halindeki bir cipten, yoldaki diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğunun tespit edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Antalya-Kemer yolundaki tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru silah gösterilmesiyle ilgili videonun sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
Yapılan çalışmada, Ş.Y'nin kullandığı cipin ön yolcu koltuğundaki 8 yaşındaki oğlu M.Y'nin tahtadan yapılmış bir oyuncak silahı, dışarıya doğru tuttuğunun belirlendiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)