Antalya'da Sahillerde Yoğunluk İki Katına Çıktı

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Antalya'da sahillerdeki yoğunluk iki katına çıktı

Yabancı turist sayısında rekor üstüne rekor kıran Antalya, bayram tatilcilerinin gelmesiyle sahillerinde yoğunluk yaşıyor

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın 1'inci günü sahiller sabah erken saatlerde dolamaya başladı. Yabancı turist sayısında rekor üstüne rekor kıran kentin sahillerindeki yoğunluk, Cuma ve Arefe günü yola çıkıp kente ulaşan tatilcilerin gelmesiyle iki katına çıktı.

Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil ilan edilmesiyle birlikte Cuma günü akşamı ve Arife günü yola çıkan tatilcilerin değişmez tercihleri arasında yer alan turizm kenti Antalya, bayramı dolu dolu geçiriyor. Hava sıcaklığının saat 11.00 itibariyle 28 derece ölçüldüğü, nem oranıysa yüzde 82 olarak gerçekleştiği kentte, yerli ve yabancı tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere akın etti. Yabancı turist sayısında rekor üstüne rekor kıran kentin sahillerindeki yoğunluk, Cuma ve Arife günü yola çıkıp kente ulaşan tatilcilerin gelmesiyle iki katına çıktı. Sahile gelen tatilciler serin sulara kendini bıraktı, bol bol güneşlendi.

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen Özcan Cengiz, güzel bir tatil geçirdiklerini ve hava sıcaklığının tam da istedikleri gibi olduğunu dile getirerek, sahildeki yoğunluğun ise oldukça fazla olduğunu söyledi.

Bir başka tatilci Levent Kaynak da, Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve bayramı mükemmel olarak geçirdiğini ifade etti.

Öte yandan kent sakinlerinin kurban kesim ve ziyaret telaşını atlatmasının ardından bu yoğunluğunun diğer günlerde artacağı ön görülüyor.