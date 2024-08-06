Antalya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya- Konya kara yolunda ilerleyen Muhammer Yıldız yönetimindeki 42 FCB 33 plakalı tırda fren balatalarından yangın çıktı.
Alevleri farkederek tırı durduran sürücünün ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Bu sırada yangın, yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tır ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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