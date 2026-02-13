Antalya'da Şiddetli Yağış ve Rüzgar Etkili Oldu - Son Dakika
Antalya'da Şiddetli Yağış ve Rüzgar Etkili Oldu

13.02.2026 15:17
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşanırken, ulaşımda aksaklıklar ve su baskınları meydana geldi.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri, kentte çalışma yapıyor.

Antalya-Kemer kara yolu Duraliler Kavşağı'nda suda mahsur kalan bir araç ve yolcusu ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayrıca denizde dev dalgalar oluşurken sağanak sonrası plaja yakın bölümlerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Serik ilçesinde yağışlar nedeniyle debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı, ırmak çevresindeki iş yerleri ile tarım arazileri sular altında kaldı.

Irmak kenarında bulunan restoranlar ve çevredeki tarım alanlarında hasar oluştu.

Tarihi Aspendos Köprüsü üzerinden akan Köprüçay'ın su seviyesinin normalin üzerine çıktığı gözlendi.

Bucak Mahallesi'nde ulaşımı sağlayan mahalle yolu su baskınından etkilendi. Yolun bazı bölümleri tamamen sular altında kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Serik Belediyesi Şahin Tepesi Piknik Alanı yükselen sulardan etkilenince zabıta ekipleri geçici süre piknik alanını kapattı.

Belkıs Mahallesi'nde restoran işletmeciliği yapan Osman Hazır, Köprüçay Irmağı'nın aşırı yağışlar nedeniyle taştığını belirterek, "Zeytin ve meyve ağaçları sular altında. Allah ne derse o olur yapacak bir şey yok." dedi.

Restoran işletmecisi Yunus Ere Bakırcı ise bu yıl bereketin fazla olduğuna değinirken, "Çok fazla yağmur yağdı. Masalarımız sular altında kaldı. İnşallah bu yıl kuraklık çekmeyeceğiz. Dere yatağı taştı. Her yer sular altında. Olsun, Allah'ın bereketi yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Antalya-Konya Karayolu İbradı İlçesi, Demirkapı Tüneli mevkisindeki su baskını nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Manavgat Şelalesi gözden kayboldu

Manavgat'ta etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Oymapınar, Manavgat ve Naras barajlarını tam doluluk oranına ulaştırdı. Baraj kapaklarının açılmasıyla ırmak yatağına bırakılan su, kesintisiz sağanakla birleşince nehir debisi kontrol edilemez bir boyuta ulaştı.

Yükselen su seviyesi nedeniyle Manavgat Şelalesi tamamen gözden kaybolurken, çevredeki işletmeler ve sosyal alanlar sular altında kaldı. Irmak kenarındaki tesisler ciddi zarar görürken, taşkın riski yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini de tehdit etmeye başladı.

Kaş

Kaş ilçesi Çukurbağ Mahallesi'nde su birikintisi nedeniyle bir kamyon yan yattı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çağrılan paletli kepçe yardımıyla kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaş-Gömbe kara yolunda devrilen bir ağaç yolun tek şeridini kapatarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Çataloluk Mahallesi kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Kınık, Ova, Yeşilköy ve Patara mahallelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu bazı seraları su bastı. Üreticiler yaşanan taşkın nedeniyle zarar gördü.

Kaş-Kalkan D-400 karayolunda sağanak yağış sonrası dağlık alanlarda çok sayıda şelale oluştu. Dirgenler Mahallesi ile Demre ilçesini birbirine bağlayan karayolu ise çayın taşması sonucu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ova Mahallesi'nde iki ayrı noktadan taşan çay ilçe sınırlarına girdi. Sera ve evlerin bulunduğu bir bölüm tedbir amacıyla boşaltıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede incelemelerde bulunarak su seviyesine ilişkin değerlendirme yaptı.

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Antalya'da yağışın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

