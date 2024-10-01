Antalya'da Teleferik Kazası Davası - Son Dakika
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Antalya'da Teleferik Kazası Davası

Antalya'daki teleferik kazasında bir ölü, yedi yaralı. 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

01.10.2024 14:16
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E. ve aralarından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen müştekilerden Ayşegül Koçar, olay günü ailesiyle kabinde mahsur kaldıklarını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Diyabet hastası 19 yaşındaki oğlunun 20 saate yakın ilacını alamadığı anlatan Koçer, "Yaşanan olaydan dolayı çok mağdur olduk. Kabinde eşim, 2 oğlum ve karşımızda başka bir aile vardı, toplam 7 kişi vardık." dedi.

Tanık Mine Önal da teleferikte kabin karşılama personeli olarak çalıştığını, olayın ilk anlarında kabinlerin düştüğünden haberinin olmadığını ifade etti.

Ambulans ve polis geldiğinde olaydan haberdar olduğunu anlatan Önal, "Olay bayramın 3. günü olduğu için içerisi çok kalabalıktı. Teleferiğin yukarısında veya kabin kontrol merkezinde sorumluların çalışmaları hakkında bilgim yok." diye konuştu.

Duruşma savcısı, sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan tutukluluklarının devamını talep etti. Savcı, Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.

Kocagöz duruşmalardan vareste tutuldu

Savunma yapan tutuklu sanıklar, savcının mütalaasını kabul etmediklerini belirterek tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Kocagöz ise belediye meclis toplantıları olduğu ve kamu görevi yaptığı gerekçesiyle duruşmalardan vareste tutulma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, Kocagöz'ün duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaza ve adli süreç

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verilirken, Suphi K. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Teleferik Kazası Davası - Son Dakika

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