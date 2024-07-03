Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turistleri taşıyan tur midibüsünün direğe çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Antalya Havalimanı'na çoğu Rusya ve Belarus uyruklu turistleri taşıyan Şevki Çoban (59) idaresindeki 67 AAZ 365 plakalı tur midibüsü, D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı'ndaki köprülü kavşak girişinde yön levhasının direğine çarptı.

Kazada sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu araçtaki 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Şevki Çoban kurtarılamadı. Yaralılardan birinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.