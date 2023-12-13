 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da uyuşturucu baskınında dikkat çeken güvenlik kameraları - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da uyuşturucu baskınında dikkat çeken güvenlik kameraları

Antalya'da özel harekat eşliğinde yapılan uyuşturucu baskınında, içeride uyuşturucu madde bulunmayan evin dış cephesine monte edilen 4 güvenlik kamerası dikkat çekti. Polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve soruşturma devam ediyor.

13.12.2023 - 10:02,  Güncelleme: 10:04
Abone Ol

ANTALYA'da özel harekat eşliğinde çok sayıda eve uyuşturucu baskını yapıldı. Polisin koçbaşı ile girdiği ancak uyuşturucu maddenin bulunmadığı evin dış cephesine monte edilen ve içerideki monitör ile izlenen 4 güvenlik kamerası ise dikkati çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Habipler ile Baraj mahallelerinde uyuşturucu madde imal eden ve satanlara yönelik operasyon düzenledi. Helikopter ile özel harekatçıların katıldığı operasyonda, çok sayıda adrese girildi. Habipler Mahallesi 5726 Sokak'ta bir eve yapılan baskında özel harekat polisleri, kapıyı elektrikli koçbaşıyla açtı. İçeri giren ekipler, kimsenin olmadığı evde detaylı arama yaptı. Çekmecelerde çok sayıda ilaç bulan ekipler, şırınga ve tütün ürünleri ele geçirdi ancak uyuşturucu madde bulunamadı. Evin dış cephesine monte edilen ve içerideki monitör ile izlenen 4 güvenlik kamerası ise dikkati çekti.

4 CEPHEDEN TEDBİR

Birbirine yakın çok sayıda evin 4 cephesini gösteren güvenlik kameraları, incelemeye alındı. Polis, evdeki aramayı bitirdikten sonra bahçede de inceleme yaptı. Burada yakılan ateşin başında iğne ve uyuşturucu madde izleri bulan ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını hırsızlık olaylarına karşı yerleştirdiklerini belirten operasyon yapılan eve komşu olan Harun Vermut, "Bu mahallede türlü yabancı var. Onun için alınmıştır. Bu önlemi bizler de alıyoruz. Ailesinin can güvenliği için yapmıştır. Hırsız var. Köpek bile besliyorum" dedi.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

Antalya\'da uyuşturucu baskınında dikkat çeken güvenlik kameraları
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kepez, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Uyuşturucu, Soruşturma, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu baskınında dikkat çeken güvenlik kameraları - Son Dakika


10:08
Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03
İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:41
Altının gramı 1.844 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gramı 1.844 lira seviyesinde işlem görüyor
09:40
Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:29
Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12
Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47
Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28
Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü

Son Dakika
10:08 Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03 İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:40 Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:41 Altının gramı 1.844 lira seviyesinde işlem görüyor
09:29 Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12 Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47 Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28 Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
08:13 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
07:49 Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinin ilk fragman geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 10:31:17. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu baskınında dikkat çeken güvenlik kameraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement