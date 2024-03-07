Antalya\'da yabancılara ait evlere çöken "Onur Demirci" suç örgütü çökertildi! 14 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı'nda 260 konut, 40 apart daireden oluşan bir rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmayan, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmalayan 'Onur Demirci' suç örgütüne yönelik operasyonda, 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

"EMNİYET BİRİMLERİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"

Vali Hulusi Şahin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhanettin Erdoğan'ın katılımıyla Antalya Valiliği'nde 2024 yılı ocak-şubat ayları iki aylık dönemi içeren güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başta turizm olmak üzere vatandaşların ticari faaliyetleri ve Antalya'daki yaşamı huzurlu ve barışçıl bir ortamda tesis etmek için emniyet birimlerinin gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmalarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

KONYAALTI'NDA YAPILAN OPERASYONU PAYLAŞTI

Vali Şahin, asayiş, narkotik, terör, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, güvenlik ve trafik olaylarına ilişkin verileri paylaştığı toplantıda, kaçakçılık ve organize suçlar ve bu suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Konyaaltı'nda yapılan bir operasyonu da paylaştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü'nce çok önemli bir operasyon yürütüldüğünü belirten Vali Hulusi Şahin, Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart daireden oluşan bir rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmayan, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları belirtilen 'Onur Demirci' suç örgütüne yönelik 6 Mart günü saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

ŞİKAYETTE BULUNANLARI TEHDİT ETMİŞLER

Suç örgütünün, şikayette bulunmak isteyen mağdurları cebir ve tehdit yoluyla müracaat ettirmediği, şikayetçilerin dairelerini, birlikte hareket ettikleri emlakçılar aracılığıyla satış ve kiralamalarına engel oldukları suçlarını işlediğini anlatan Vali Şahin, örgüt üyeleri dışında gerçekleşen daire satış veya kiraya verme olduğu takdirde, mülkü alan veya kiralayan kişileri siteye almayacakları yönünde tehdit ederek komisyon talep ettiklerini kaydetti. Örgüt üyelerinin, bilgileri dışında satılan veya kiralanan dairelerin elektrik ve suyunu kestiğini de dile getiren Vali Şahin, örgütün kapı kilitlerini maliklerin rızaları dışında değiştirip günübirlik veya süreli kiralama yaparak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıklarını belirtti.

"EMNİYETİMİZİ TEBRİK EDİYORUM, ÇOK ÖNEMLİ BİR OPERASYON"

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Antalya'da 12, Batman ve Diyarbakır'da 1'er olmak üzere toplam 14 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığını söyleyen Vali Şahin, "Operasyonda 2 tabanca 59 fişek, 1 adet sallama tabir edilen kesici ve delici alet, satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam 4 bin 682 uyuşturucu ve uyarıcı madde, yine uyuşturucu uyarıcı maddeler üretiminde kullanılan 255 gram toz madde ve 16 bin adet boş kapsül ele geçirilmiştir. Emniyetimizi tebrik ediyorum, çok önemli bir operasyon" dedi.