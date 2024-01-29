 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın, bir binanın giriş katında çıktı ve üst katlara sıçradı. Yangını görenler durumu hemen bildirerek itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri merdiven kullanarak mahsur kalanları kurtardı. Yangın tamamen söndürüldü ve polis inceleme başlattı.

Antalya\'da çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
29.01.2024 - 23:33,
Abone Ol

ANTALYA'da iki katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Yüce Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında çıktı. Mustafa Özkoç'a ait dairede sobanın devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın üst katlara da sıçrayınca binada mahsur kalanlar oldu. Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiveniyle tahliye etmek için harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kundaktaki bebek ile 2 çocuk ve 3 yetişkine sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

'EVİM YANIYOR DİYE BAĞRIŞMALAR DUYDUM'

Yangına tanık olan Mehmet Nuri Ayan (24), 'Sahibi 'evim yanıyor' diye bağırdı, duydum. Hemen koştum, baktım yangın çıkıyor. Odada soba devrilmiş galiba. Abilerle beraber yan siteden hortum bulmaya çalıştık. Kendi imkanlarımızla camları kırarak, içeriye su attık. 4- 5 kişiyle biz söndürdük. O kadar kalabalığın içinde 4- 5 kişi söndürdük. Kimse el uzatmadı. Ancak izliyorlar. Bir yaralı falan bir şey yok. Allah'tan can kaybı yok çok şükür? dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasar meydana yangınla ilgili polis inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Kepez, Kurtarma, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:58:04. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement