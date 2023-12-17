Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Nijerya\'da flüt dinletisi sundu

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Nijerya'da flüt dinletisi sundu.

Bayramoğulları, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinin rezidansında düzenlenen konserde sahne aldı.

Konsere, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Büyükelçilik Müsteşarı İmdat Karakoç ve çok sayıda davetli katıldı.

Leyla Bayramoğulları, konserde Osmanlı döneminden bugüne Türk bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Sanatçı ayrıca UNESCO'nun 2023'ü Aşık Veysel yılı ilan etmesi dolayısıyla özel bir eser sundu.

Konserin sonunda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.