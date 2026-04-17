Antalya Diplomasi Forumu\'nda Diyalog Vurgusu

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/ECEM ŞAHİNLİ ÖĞÜÇ - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, Antalya Diplomasi Forumu'nun diyalog, tartışma ve çözüm için güçlü bir zemin oluşturduğunu belirterek "Türk hükümeti tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler, gerçekten çok önemli. Bu etkinlikler, diyalog için bir fırsat sunuyor." dedi.

Khan, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Forumun, sorunlara çözüm arayan ve farklı alanlarda birçok ismi buluşturduğunu söyleyen Khan, çok çeşitli konuların ele alındığını, diyalog, tartışma ve çözüm için güçlü zemin oluşturduğunu vurguladı.

ADF koridorlarının her zaman hareketli olduğunu belirten Khan, bunun, ele alınan konuların çeşitliliği ve küresel gündemdeki önemli konulara temas edilmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Forum kapsamında düzenlenen yapay zeka konulu oturumların çok önemli olduğunu ifade eden Khan, "Yapay zeka destekli dijital platformlar da dahil, tüm alanları kadınlar ve gençler için güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu alanda hem önemli riskler hem de büyük fırsatlar var. Bu nedenle bu tür tartışmalar son derece kıymetli." görüşünü paylaştı.

Khan, bu çerçevede Antalya Diplomasi Forumu'nun her zaman güncel ve kritik meselelere temas ettiğini söyledi.

"Türkiye ile 53 yılı aşkın bir süredir işbirliği içindeyiz"

Khan,"UNFPA olarak Türkiye ile 53 yılı aşkın bir süredir işbirliği içindeyiz ve mültecilere yönelik müdahale konusunda hükümetin güçlü bir ortağıyız." dedi.

2011'den bu yana sığınmacı krizine yönelik çabalara aktif destek verdiklerini vurgulayan Khan, bu süreçte 1 milyondan fazla kadına üreme sağlığı ve annelik alanında yardım ettiklerini anlattı.

Khan, UNFPA olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'de mültecilere yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını, kadınlar ve kız çocuklarının korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yerel ve merkezi yetkililerle işbirliğini güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.