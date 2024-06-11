GençBizz Lise Girişimcilik Programı Türkiye Finalinde Antalya Ekibi Üçüncü Oldu

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Genç Başarı Eğitim Vakfınca düzenlenen GençBizz Lise Girişimcilik Programının Türkiye finalinde Antalya ekibi üçüncü oldu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi amaçlayan programın Türkiye finali İstanbul'da yapıldı.

800'ün üzerinde projenin katıldığı yarışmada, liseliler iş fikirlerini tanıttı. Dereceye giren ekipler jüri üyeleri ile yapılan mülakatlar ve takım sunumları sonucunda belirlendi.

Yarışmaya Antalya'dan katılan Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin şirketi Debaf, inek süt yemi üretimi ile üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Çelik Ören, gençlerin girişimci zihin yapısına sahip ve 21'inci yüzyıl becerileri ile donanmış bireyler olmasını hedeflediklerini belirtti. İş dünyası ile yürüttükleri mentorluk programlarıyla gençlerle iş dünyası arasında bir köprü kurduklarını anlatan Ören, iş dünyasının da gelecek nesil için hazırlanmasını sağladıklarını bildirdi. ???????