GençBizz Lise Girişimcilik Programı Türkiye Finalinde Antalya Ekibi Üçüncü Oldu - Son Dakika
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GençBizz Lise Girişimcilik Programı Türkiye Finalinde Antalya Ekibi Üçüncü Oldu

GençBizz Lise Girişimcilik Programı Türkiye Finalinde Antalya Ekibi Üçüncü Oldu

Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen GençBizz Lise Girişimcilik Programı'nın Türkiye finalinde Antalya ekibi üçüncü oldu. Program kapsamında öğrenciler girişimci zihin yapısıyla yetiştirilmeyi amaçlayan bir eğitim aldı. Yarışmaya katılan liseliler iş fikirlerini sunarak dereceye girmeye çalıştı. Antalya'dan katılan Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin şirketi Debaf, inek süt yemi üretimi ile üçüncü sırada yer aldı. Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Çelik Ören, gençlerin girişimci zihin yapısına sahip olmalarını ve 21. yüzyıl becerileriyle donanmış bireyler olmalarını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, vakıf iş dünyası ile yürüttükleri mentorluk programlarıyla gençlerle iş dünyası arasında bir köprü kurduklarını ve iş dünyasının gelecek nesil için hazırlanmasını sağladıklarını ifade etti.

11.06.2024 16:35
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Genç Başarı Eğitim Vakfınca düzenlenen GençBizz Lise Girişimcilik Programının Türkiye finalinde Antalya ekibi üçüncü oldu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi amaçlayan programın Türkiye finali İstanbul'da yapıldı.

800'ün üzerinde projenin katıldığı yarışmada, liseliler iş fikirlerini tanıttı. Dereceye giren ekipler jüri üyeleri ile yapılan mülakatlar ve takım sunumları sonucunda belirlendi.

Yarışmaya Antalya'dan katılan Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin şirketi Debaf, inek süt yemi üretimi ile üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Çelik Ören, gençlerin girişimci zihin yapısına sahip ve 21'inci yüzyıl becerileri ile donanmış bireyler olmasını hedeflediklerini belirtti. İş dünyası ile yürüttükleri mentorluk programlarıyla gençlerle iş dünyası arasında bir köprü kurduklarını anlatan Ören, iş dünyasının da gelecek nesil için hazırlanmasını sağladıklarını bildirdi. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GençBizz Lise Girişimcilik Programı Türkiye Finalinde Antalya Ekibi Üçüncü Oldu - Son Dakika

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