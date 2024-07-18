Antalya-Isparta kara yolunda korkunç kaza: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Antalya-Isparta kara yolunda korkunç kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Antalya-Isparta kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 7 çocuk ve 3 yetişkin yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

18.07.2024 11:13
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Antalya- Isparta kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Gülnur Yalçın'ın kullandığı 41 GB 619 plakalı otomobil ile Tuncay Yıldırım yönetimindeki 35 DVA 11 plakalı otomobil, Ağlasun Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Sudenaz Yalçın, Öykü Miray Yalçın, Beyza Tapdıgov, Aynur Burak, Büşra Burak, Selçuk Yıldırım, Sevgi Yıldırım, Sevginaz Yıldırım, Nazlı Yıldırım, Çağlar Ege Yıldırım ve Eylül Mira Yıldırım yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Eylül Mira Yıldırım, 6 yaşındaki Çağlar Ege Yıldırım ile 59 yaşındaki Sevgi Yıldırım, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya-Isparta kara yolunda korkunç kaza: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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