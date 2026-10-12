Antalya Konyaaltı'da uçurum kazasında ölen 3 kişinin cenazesi ailelere teslim edildi - Son Dakika
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Antalya Konyaaltı'da uçurum kazasında ölen 3 kişinin cenazesi ailelere teslim edildi

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Antalya Konyaaltı'da hafif ticari aracın yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildiği kazada yaralı Bedriye Can Oktay hastanede yaşamını yitirdi, can kaybı 3'e yükseldi. Otopsi sonrası cenazeler ailelere teslim edilirken kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Cemal Oktay (67) idaresindeki hafif ticari aracın Doyran Mahallesi'nde uçuruma devrildiği kazada yaralanan Bedriye Can Oktay (60), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybeden Bedriye Can Oktay, Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın (62) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Cemal Oktay yönetimindeki 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Saklıkent Caddesi Aşağıin mevkisinde, virajda kontrolden çıkarak bariyerleri aşmış ve yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrilmişti.

Sağlık ekipleri, sürücü Cemal Oktay ile Şükrü Fidan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kazada Bedriye Can Oktay, Leyla T, Berivan O. ve soyadı öğrenilemeyen Furkan isimli genç yaralanmış, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Konyaaltı'da uçurum kazasında ölen 3 kişinin cenazesi ailelere teslim edildi - Son Dakika
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