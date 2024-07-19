İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti

İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, hastanede hayatını kaybetti. Bahar'ın teknesiyle hareket halindeyken denize düştüğü ve pervaneye çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

19.07.2024 13:14
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Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, hastanede hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı yapan Bahar, teknede yaşadığı kaza nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tedaviye alındı. Bahar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

PERVANE ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ

Bahar'ın kendi teknesiyle hareket halindeyken denize düştüğü ve pervaneye çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti

ALİ BAHAR KİMDİR?

Antalya Şarampol'de 1969 yılı doğan Ali Bahar, İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Bahar, Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi diplomasına da sahipti. Üniversite eğitiminin ardından bir Antalya firmasının Karaburun'daki otel inşaatında saha mühendisi, ilerleyen süreçte de şantiye şefi olarak çalışıp, vatani görevini yerine getirmek için Diyarbakır'a gitti.

Askerlik dönüşü inşaat mühendisliğini bırakıp ticaret hayatına atıldı. Babası İbrahim Bahar'ın geçmişte yapmış olduğu tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et gıdaları sektöründe iş hayatına başladı. Organize Sanayi Bölgesi'nde, beyaz et, kırmızı et, hindi eti, süt ürünleri iştigal konularını içeren, 1200 ton kapasiteli, 12.500 m2 kapalı alanda faaliyet yürüten bir şirketi, Altınova'da 3000 m2 Süt Tesisi ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde köfte ve döner fabrikası, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ayrıca ithal peynir dağıtımı içeren dağıtım şirketi bulunuyordu.

Soyadlarını verdikleri Bahar Grup bünyesinde 1995 yılından bu yana üretim yapıyorlardı. Ali Bahar, Bahar Gıda Grup, Bahar Gıda, Bah-Et, BHR Süt Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanıydı. Tüm bunların yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, Kemer, OSB, Hukuk, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: Allah rahmet eylesin inşallah burdan ayrıca sesimi duyurmak istiyorum marinalardan aldığınız yat tekne baglama ücretlerini acilen düşürün insanlar denizden uzaklaşıyor bir tekneyi bağlama ücreti 300 bin liraya geliyor yıllık adamın teknesi uzunluk 6 en 2 günahtır böyle bir pahalılık dünyanın neresinde var tekne alıp Kalamış marinaya bağlıycam ama bu rakamlar düşündürücü elektrik cekcek su hizmetinden başkada bir hizmet verilmiyor 5 12 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Bu kadar lüks adamı öldürür 1 5 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Ne yani zengin yada başkan diye ölmeyecek miydi. Kime kaldı ki bu dünya. Kimi yattan düşer, kimi attan. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin. 4 0 Yanıtla
  • Kazım Demir: Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum,Allah rahmet eylesin! Nurlar içinde uyusun?? 2 0 Yanıtla

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