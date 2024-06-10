Antalya'da Villa Turizmi İşletmeleri Birliği Kuruldu - Son Dakika
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Antalya'da Villa Turizmi İşletmeleri Birliği Kuruldu

Antalya\'da Villa Turizmi İşletmeleri Birliği Kuruldu

Antalya'da Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgelerinde faaliyet gösteren villa turizmi seyahat acenteleri, Villa Turizmi İşletmeleri Birliği (TURVİB) çatısı altında bir araya geldi. TURVİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Okurgan, sektörün yaşadığı sıkıntıları ve talepleri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne ilettiklerini belirtti. Tatil villası kiralama sektörü, bölgede 20 yıldır profesyonel hizmet veriyor ve her yıl yaklaşık 1 milyon misafiri ağırlıyor.

10.06.2024 16:47
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Antalya'da özellikle Kaş, Kalkan ile Muğla'nın Fethiye bölgesinde villa turizminde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, Villa Turizmi İşletmeleri Birliği (TURVİB) bünyesinde bir araya geldi.

TURVİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Okurgan, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan seyahat acenteleri olarak aynı çatıda buluşma kararı aldıklarını ve bir birlik kurduklarını kaydetti.

Birlik olarak ilk ziyareti Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne gerçekleştirdiklerini belirten Okurgan, sektör olarak yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri anlattıklarını bildirdi.

Tatil villası kiralama sektörünün Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde yaklaşık 20 yıldır profesyonel bir şekilde hizmet verdiğini anlatan Okurgan, "Yöremizde her yıl 1 milyona yakın misafir tatillerini villalarda yapmakta. Özellikle yerli misafirlerin en gözde tatil seçenekleri arasında yer alıyoruz. Fiyatların cazip olmasının yanı sıra sunduğumuz lüks konsept bize olan ilgiyi her geçen yıl artırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Villa Turizmi İşletmeleri Birliği Kuruldu - Son Dakika

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