Antalya Yılbaşı Festivali Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yılbaşı Festivali sona erdi.
Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, konserler, workshoplar, dans yarışmaları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler yapıldı.
Festival kapsamında gerçekleştirilen mega dans yarışmasına ise kent sakinleri ilgi gösterdi. 350 dansçının katıldığı yarışmada, farklı dans kategorilerinde performans sergilendi.
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