Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, hafriyat geliri iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, hafriyat geliri iddialarını yalanladı

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, hafriyat geliri iddialarını yalanladı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor'a tahsis edilen hafriyat gelirinin kulübün kasasına girmediği iddialarını yalanladı. Çetin, yapılan suçlamaların asılsız olduğunu belirtti ve hesaplarının herkese açık olduğunu söyledi.

29.08.2024 15:20
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Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor'a tahsis edilen hafriyat gelirinin kulübün kasasına girmediği iddiasına ilişkin, "1 milyar lira diye bir para yok, bu algı. Öyle bir ciro yok, öyle bir para yok. Bütün Antalya'yı kazsan bu birim fiyatıyla o para çıkmaz." dedi.

Çetin, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte yıllık yaklaşık 1 milyar liralık hafriyat gelirinin son iki yıldır kulüp kasasına girmediği iddialarına itibar edilmemesini istedi. Kulübü hedef alan iddiaların asılsız olduğunu ve verilemeyecek hesaplarının olmadığını belirten Çetin, açıklamaları "itibar suikastı" olarak niteledi.

Antalyaspor'un hafriyat işine 2017 yılında başladığını anlatan Çetin, açılan dava nedeniyle İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle 7 ay iş yapamadıklarını belirtti.

Çetin, yapının değişmesiyle yeniden tahsilata başladıklarını dile getirerek, "Yeni bir sözleşme yaptık. Şubat ayından bu yana da hafriyatı Antalyaspor yapmıyor, Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Antalyaspor bu işin yüzde 24 ortağı. 2021'de 7 milyon lira tahsil edilen yerden, 2022'de 55 milyon lira nasıl tahsil edildiğine gittiğimiz zaman zaten ne olduğunu çok net görebiliriz. Ne kadar gelirin olabileceği de açık. Böyle bir paranın olma şansı var mı? 1 milyar lira diye bir para yok, bu algı. Öyle bir ciro yok, öyle bir para yok. Bütün Antalya'yı kazsan bu birim fiyatıyla o para çıkmaz. Hafriyatın birim fiyatı, Antalya'da ton başına 20,22 lira. Antalya diğer illere göre ucuz kaldı, birim fiyatlarının yükseltilmesi için rica ettik." diye konuştu.

"Oda başkanı hakkında suç duyurusu yaptım"

Antalyaspor'a zarar vermek isteyen, olmayan şeyleri uyduran bir kesim olduğunu ileri süren Çetin, Antalya Biriketçiler Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odası Başkanı Özgür Bucaklı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Çetin, Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer'i de eleştirerek, "Antalyaspor'a 200 milyon lira bağış yapsın ya da teminat mektubu getirsin, gelsin hafriyatı komple yapsın. Eğer 1 milyar lira gelir doğruysa, 800 milyon lirayı da cebine atsın. Çok net. Gelsin vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulübün, Dernekler Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösterirken, yeni çıkan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereğince dernek ismi kaldırılarak isim değişikliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlandığını anımsatan Çetin, Vergi İdaresi yanında bakanlıkça da denetime tabi olduklarını, kulüp hesaplarının herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.

Antalya Biriketçiler Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odası Başkanı Bucaklı, kentteki hafriyat gelirinin Antalyaspor'a tahsisi için 2017 yılında Valilik onayı alındığını, kentte yıllık yaklaşık 1 milyar liralık hafriyat gelirinin son iki yıldır kulüp kasasına girmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu.

Bucaklı, Antalyaspor'un kasasına girmeyen paraların, makbuz kesilmeden elden alınıp veya başka hesaplara aktarıldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

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