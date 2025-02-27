AntSanat e-Dergisi Kendi Web Sitesi Üzerinden Yayınlanmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AntSanat e-Dergisi Kendi Web Sitesi Üzerinden Yayınlanmaya Başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin kültür ve sanat dergisi AntSanat, artık sanatseverlerle kendi internet sitesi üzerinden buluşuyor. Edebiyat, plastik sanatlar, arkeoloji ve daha birçok alanda içerikler sunan dergi, 'Akdeniz ve Barış' temalı 13. sayısını da yayımladı.

27.02.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin kentin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı ve e-dergi formatında yayımladığı Ant Sanat, artık kendi internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin e-dergisi AntSanat, artık kendi internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. Edebiyattan plastik sanatlara, arkeolojiden kent kültürüne, müzikten tiyatro ve sinemaya kadar geniş bir yelpazede içerikler sunan AntSanat'ın tüm sayılarına ve güncel içeriklerine 'antsanat.net' adresinden ulaşılabiliyor.

Derginin 13. sayısı, Muratpaşa Belediyesi'nin Kasım ayında "Akdeniz ve Barış" temasıyla düzenlediği ve Antalya'yı edebiyatla buluşturan '9. Antalya Edebiyat Günleri Özel Sayısı' olarak yayımlandı. Özel sayı, etkinliğin ana teması olan "Edebiyatımızda Akdeniz" çerçevesinde hazırlandı. Ayrıca, etkinliğe konuşmacı olarak katılan Nazmi Ağıl, Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya, Altay Öktem, Serhan Ada, Tarık Günersel, İsa Küçük, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri ve Prof. Dr. İnge Uytterhoeven gibi edebiyatçıların görüşleri, incelemeleri ve şiirleri de bu sayıda yer aldı.

İki ayda bir yayımlanan e-dergiyi okumak ve yeni sayıları takip etmek için 'antsanat.net' adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Arkeoloji, Etkinlik, Edebiyat, Akdeniz, Plastik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AntSanat e-Dergisi Kendi Web Sitesi Üzerinden Yayınlanmaya Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:52 İmamoğlu’nun toplantısına katılmayan Yavaş’tan dikkat çeken sözler İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler
13:09 Özel’den Erdoğan’a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
19:36 Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:04 Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın’ı ayağa kaldırdı Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın'ı ayağa kaldırdı
19:01 Konya’da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti Konya'da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti
18:45 Hapsi istendi CHP’li belediye başkanına soruşturma Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma
18:28 Özgür Özel’den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: ’Nefesime yazık etmeyeceğim’ Özgür Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: 'Nefesime yazık etmeyeceğim'
18:19 Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 14:28:50. #1.11#
SON DAKİKA: AntSanat e-Dergisi Kendi Web Sitesi Üzerinden Yayınlanmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.