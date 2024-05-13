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Anzer Yaylası'na Mayıs ayında kar sürprizi

RİZE - Rize'nin dünyaca ünlü Anzer Yaylası'na kar yağdı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Mayıs ayının gelmesine rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Rize'nin İkizdere İlçesi'ne bağlı ve endemik bitki türünden kaynaklı balı ile dünyaca ünlü bir yer olan Anzer Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle çatılar ve araçların üzerleri beyaza büründü.