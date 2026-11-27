Fransa'nın, Cezayir'in Avrupa pazarına yaptığı petrol dışı ihracata karşı "gerçek bir savaş" açtığı öne sürüldü.

Cezayir haber ajansı APS'de, Fransa'nın, Avrupa pazarlarında varlık göstermeye başlayan Cezayir ürünlerini hedef aldığı ve bu konudaki baskılarının Cezayir ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Ortaklık Konseyi'nin toplanmasını engellemeye kadar uzandığı belirtildi.

Haberde, "Burada söz konusu olan; Fransa'nın kötü niyetli yönlendirmesiyle Cezayir'in AB'ye yaptığı petrol dışı ihracatına karşı yürütülen gerçek bir savaştır." ifadesine yer verildi.

Hedef alınan Cezayir ürünleri arasında demir, çimento, inşaat malzemeleri, tarım ve su ürünlerinin bulunduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca Fransa'nın, 2020 yılından bu yana toplanmayan Cezayir-AB Ortaklık Konseyi'nin çalışmalarını baltaladığı iddia edildi.

Haberde, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın dün düzenlediği basın toplantısında, Cezayir ürünlerinin Avrupa pazarlarına girişte karşılaştığı engellere ilişkin yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Attaf, AB Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana Cezayir ile AB arasındaki ticaret hacminin 1.063 milyar dolara (1 trilyon 63 milyar dolar) ulaştığını, ancak aynı dönemde Cezayir'deki Avrupa yatırımlarının 17 milyar doları aşmadığını dile getirdi.

Fransa'dan söz konusu itham ve iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Cezayir, yıllardır "adaletsiz" ve "dengesiz" olarak nitelendirdiği ve kendisine büyük mali kayıplar verdirdiğini savunduğu AB Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesini talep ediyor. Brüksel ile yapılan Ortaklık Anlaşması nedeniyle ülkenin uğradığı zararın 30 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor

İki ülke arasında, Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması gibi çözüm bekleyen tarihi konular bulunuyor.

Bu sorunların yanı sıra Fransa'nın Temmuz 2024'te egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinde Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri iyice bozmuştu. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Ayrıca Cezayir'in, Fransa'nın sınır dışı ettiği Cezayirli tutukluların ülkeye girişine izin vermeyerek geri göndermesi de son dönemde ikili ilişkileri geren konulardan olmuştu.

İki ülke ilişkileri, Nisan 2025'te Cezayir'in, 12 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararı alması ve Fransa'nın da buna misilleme yaparak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı edip Cezayir Büyükelçisi'ni geri çağırmasıyla tırmanmıştı.