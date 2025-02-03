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Araç Yaş Ortalaması Yükseliyor

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CHP'li Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki araçların yaş ortalamasının yüksekliğine dikkat çekti.

03.02.2025 14:01
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafikteki araçların yaşının giderek yükseldiğini ve bunun da kullanıcılar için daha çok masrafa yol açtığını belirterek "Bir an önce gerekli destekler sağlanmalı ve trafikteki araçların yaş ortalaması düşürülmelidir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafikteki araç yaşının giderek yükseldiğini belirtti. TÜİK verilerine göre ülkede 2024 yılında 31 milyon 301 bin 389 adet motorlu kara taşıtı bulunduğunu belirten Gürer, araç sayısının bir yıl öncesine göre 2 milyon 598 bin 816 adet arttığını kaydetti. "Bu araç artışına rağmen ülkemizdeki araçlar artık yaşlanıyor" diyen Gürer, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı 2013 yılında Başbakan iken trafikteki araçların yaş ortalamasının 10-15 olması gerektiğini, onun üzerindeki araçların trafikten çekilmesini ve bu yönden çalışmalar yapacaklarını ifade etmişti. Ekonomik krizin etkisiyle araç değiştirebilme olanağı giderek araç sahiplerine düşünce bu anlamda yaş ortalaması arttı. Otobüste ve minibüste 16 yaşı üzerine, kamyonda 18 yaşa, traktörde 24,5 yaşa kadar araçların yaşlılığı artmış bulunuyor. Mazotu, tamiri, bakım giderleri de buna orantılı olarak artıyor. Bu nedenle bu araçların yenilenmesi, trafikteki hem araçların yaşının düşmesi açısından daha az gidere neden olacağı için ihtiyaç hem de günümüz konforuyla daha gelişmiş araçların trafikte olması hem yolcu açısından hem de o aracı kullanan açısından fayda sağlayacak. Bunun olabilirliliğini sordum. Gerek Şoförler Odamız ile gerekse otobüs firmalarıyla da görüştüm. Verdikleri bilgi 'biz destek olmadan bu araçları bugünün ekonomik koşullarında yenileyemeyiz. Çünkü gelir gider dengesinde sıkıntılarımız katlandı. Mazot gideri, araç bakım gideri, yolcu sayısı, yol geçiş ücretleri vs. yarattığı gelir gideri daraltan süreç nedeniyle araçları doğrudan öz kaynaklarımızı yenileyemiyoruz bu nedenle bize bir paket kapsamında destek sağlansın.'

Araçlarımızı yenileyelim istiyorlar. Keza ülkemizde traktörde de yaş ortalamasının 24'ün üzerine çıkması daha çok giderlerin oluşmasına da neden oluyor. Bu nedenle gerek traktörde gerek kamyon ve otobüste ve gerekse de minibüste yenileme için mutlak suretle bir paket hazırlanmalı ve bu anlamda araç sahiplerine destek verilmeli. Ülkemizde genelde tercih edilen rengin de gri olması ülke ekonomisine benziyor. Yani beyazı varken siyahı varken yalnızca gri de karar kılınması yurttaşların da ya da bu konuda kullanıcıların da bakışının biraz grileştiğini gösteriyor. Bunun için bir an önce gerekli destekler sağlanmalı ve trafikteki araçların yaş ortalaması düşürülmelidir."

Kaynak: ANKA

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