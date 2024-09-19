Aral Gölü\'ne Kurtarma Planı

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplanan Uluslararası Aral Gölü Kurtarma Fonu (IFAS) Yönetim Kurulu, Aral Gölü'nü kurtarmaya yönelik eylem planını imzaladı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Astana'da Uluslararası Aral Gölü Kurtarma Fonu Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı yapıldı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev'in başkanlığında yapılan toplantıya, Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Nurjan Nurjigitov, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Süleymon Ziyezoda, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Tanrıkuli Atahhaliev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Şuhrat Ganiyev, Kırgızistan'ın Astana Büyükelçisi Dastan Düyşekeyev ile Uluslararası Aral Gölü'nü Kurtarma Fonu İcra Komitesi Başkanı Ashat Orazbay katıldı.

Toplantıda, 2026'ya kadar Uluslararası Aral Gölü Kurtarma Fonu'nun dönem başkanı olan Kazakistan tarafı fonun organizasyon yapısını ve yasal çerçevesini iyileştirmek için kurucu devletlerin başkanlarının talimatlarının uygulanmasına yönelik 10 talimat ve 40'tan fazla önlemden oluşan bir eylem planını önerdi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, toplantıda, Uluslararası Aral Gölü Kurtarma Fonu'nun Orta Asya'nın sosyoekonomik refahını etkileyebilecek güçlü bir bölgesel işbirliği aracı haline geldiğini söyledi.

Fon sayesinde ülkelerinin Aral kriziyle ilgili genel sorunları çözme çabalarını birleştirmeyi başardığını kaydeden Bozumbayev, Aral Gölü havzasındaki su ve enerji kaynaklarının karşılıklı yarara dayalı kullanımı için uzun vadeli bir mekanizmaya ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Aral Gölü Kurtarma Fonu İcra Komitesi Eylem Planı'nın onaylandığı toplantıda ayrıca Aral Gölü havzasındaki ülkelere yardım etmeye yönelik eylem programı ile Orta Asya'da sürdürülebilir kalkınma için Çevreyi Koruma Bölgesel Programlarına öncelik verilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Uluslararası Aral Gölü Kurtarma Fonu, 1993'te Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan devlet başkanları tarafından bölgedeki çevre krizinin aşılması ve Aral Gölü havzasındaki sosyoekonomik durumun iyileştirilmesi amacıyla kurulmuştu.

Kazak hükümeti de Aral Gölü'nün kurumasıyla oluşan çevre felaketine acil çözümler üretmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hükümet, bu yıl Aral Gölü'nün kurumuş 275 bin hektarlık alanını ağaçlandırmayı planlarken 2025'te ise bu alanı 1,1 milyon hektara çıkarmayı hedefliyor.