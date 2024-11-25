Arap Birliği'nden İsrail'e Irak Tepkisi

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Arap Birliği Konseyi, Irak'a yönelik herhangi bir İsrail müdahalesini reddettiğini duyurdu.

Irak'ın talebiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı yapıldı.

Toplantı sonunda alınan kararda, bölgede saldırganca tutumunu genişleten İsrail'in Irak'a zarar verme hedefli her türlü girişiminin reddedildiği vurgulandı.

İsrail'in bölgesel bir savaş çıkarması konusunda uyarıların yer aldığı kararda, "İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığına 18 Kasım'da gönderdiği mektupta bölgede savaşın genişletilmesinin gerekçe ve bahanelerine ilişkin gösterdiği çaba" hatırlatıldı.

Toplantıda ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

UCM'yi kuran Roma Sözleşmesi'ne taraf tüm devletlerden, bu konuda UCM ile işbirliği yapmaları ve mahkemenin kararlarını siyasallaştırmamaları talebinde bulunuldu.

İsrail'in Maariv gazetesi 18 Kasım tarihli haberinde, ülkedeki güvenlik birimlerinin "Irak'tan artan tehditlerle ilgilenme konusunda hazırlık yaptığını" iddia etmişti.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise ülkenin resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetlerinin Başbakan'dan Irak toprakları kaynaklı saldırıların engellenmesi yönünde talimat aldığını söylemişti.