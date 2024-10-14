Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama

Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve Filistinlileri tehcir planlarını kınadı.

14.10.2024 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki soykırımı, Filistinlileri tehcir etme planları doğrultusunda sürdürdüğünü bildirdi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü saldırıları şiddetle kınadı.

İsrail'in, "dünyanın Lübnan'da işlenen suçlara odaklanmasını fırsat bilerek Gazze'deki yüz kızartıcı suçlarına yenilerini eklediğinin" altını çizen Ebu Gayt, "İsrail, söz konusu saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyini diğer bölgelerden koparma, Filistinlilerin tümünü yerinden etme ve tehcir planlarını hayata geçirmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Ebu Gayt, Tel Aviv yönetiminin, gıda ve su gibi temel maddeleri engelleyerek Gazze'de yaşayan Filistinlilere karşı son derece acımasız bir politika yürüttüğünü belirtti.

İsrail ordusu, 10 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir ablukaya tabi tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
13:00 40 milyon TL’yi reddeden Yunus Akgün’ün Galatasaray’dan istediği ücret belli oldu 40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu
12:27 Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
12:06 Jose Mourinho, Fenerbahçe’den zam istedi Jose Mourinho, Fenerbahçe'den zam istedi
12:02 Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa
11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
11:18 Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 03:53:10. #1.11#
SON DAKİKA: Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.