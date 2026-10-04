Arap Koalisyonu, Husi darbesi sona erene kadar Yemen'de operasyonlara devam edecek

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in meşru hükümetine, silahlı kuvvetlerine ve Yemen halkına operasyonel desteğini aralıksız sürdürdüklerini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin "Yemen'de zorla göç ettirme, aç bırakma, ulusal kaynakları yağmalama ve çocukları silah altına alma gibi eylemlerinin uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğunu belirtti.

Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke, Medine ve başkent Riyad olmak üzere çeşitli kentlerine yönelik saldırılarıyla Kızıldeniz'in güneyi ve Babülmendep Boğazı'ndaki gemilere dönük tehditlerinin caydırıcı tedbirleri zorunlu kıldığını kaydetti.

Husilerin, sadece bölgesel güvenliği değil, küresel ticareti, deniz seyrüsefer özgürlüğünü ve dünya ekonomisini de doğrudan hedef aldığını aktaran Maliki şunları kaydetti:

"Koalisyon Ortak Kuvvetler Komutanlığı, (Yemen'de) devlet otoritesini yeniden sağlamak ve Husi darbesinin sona erdirilmesi amacıyla meşru Yemen hükümetini ve Yemen silahlı kuvvetlerini her alanda desteklemek için operasyonlarına devam etmektedir."

Maliki, Husi tehdidi ortadan kalkıncaya ve seyrüsefer güvenliği teminat altına alınıncaya kadar Yemen halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.