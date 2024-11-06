Arap Liderlerden Trump'a Tebrik - Son Dakika
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Arap Liderlerden Trump'a Tebrik

Arap liderleri, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik ederek ilişkilerin güçlenmesini vurguladı.

06.11.2024 16:46
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Arap ülkelerinin liderleri ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, X sosyal medya platformundan tebrik mesajını paylaştı.

Sisi, "ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a en içten tebriklerimi sunuyor, kendisine Amerikan halkının çıkarlarını gerçekleştirmede başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump için tebrik mesajı yayımladı.

Şeyh Temim, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve Katar arasındaki stratejik ilişkiyi güçlendirmek istediğini belirtti.

Katar Emiri, bölgesel ve uluslararası güvenliği ve istikrarı teşvik etme konusundaki ortak çabaları ilerletmek isteğini kaydetti.

Kuveyt

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da ABD seçimlerinin kazanan Trump'ı tebrik etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Trump'ı kutlayan Emir Sabah, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerden övgüyle söz etti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin olumlu seyrinden söz etti.

Al Nahyan, "BAE, ABD'deki ortaklarımızla herkes için refah ve istikrar dolu bir gelecek için çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Ürdün

Ürdün Kralı 2. Abdullah da ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kral Abdullah, Ürdün'ün ABD ile uzun süredir devam eden ortaklığını güçlendirmek, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için çalışmak istediğine işaret etti.

Bahreyn

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de Trump'a tebrik telgrafı gönderdi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Kral Al Halife, iki ülkenin stratejik ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ı tebrik etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bölgede barış ve güvenlik için ABD Başkanı Trump ile birlikte çalışma arzusunu dile getiren Abbas, Filistinlilerin uluslararası hukuka uygun olarak özgürlük, kendi kaderini tayin etme ve devlet olma arayışına olan bağlılığını vurguladı.

Abbas, Trump'a gönderdiği tebrik telgrafında "Barışa olan bağlılığımızda kararlı kalacağız ve sizin liderliğiniz altında ABD'nin Filistin halkının meşru isteklerini destekleyeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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