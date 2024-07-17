Arap Ülkeleri ve KİK, Umman'daki Saldırıyı Kınadı

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Arap ülkeleri ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Arap Birliği ve Arap Parlamentosu, Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen, biri polis 6 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanlıkları konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan, Umman ile dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Katar, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Umman'ın silahlı saldırının ardından attığı adımlardan övgüyle söz eden Katar, güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik tüm adımlarda Umman'ı tam anlamıyla desteklediğini vurguladı.

Kuveyt de her türlü terör eyleminin karşısında olduğu açıklamasında bulunarak Umman'a taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahreyn, silahlı saldırıya tepki göstererek, "Tüm dini ve ahlaki değerlere; ilkelere aykırı olan, Umman'da güvenlik ve istikrarı bozmayı amaçlayan bu saldırıyı kınadığını" kaydetti.

Mısır, saldırıyı kınayarak bu hassas durumda Umman'la dayanışma içinde olduğunu belirtti, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Ürdün, yayımladığı kınama açıklamasında, kardeş Umman'la dayanışmanın yanı sıra güvenlik ve istikrarını korumak için gereken her konuda yanında olduğunu vurguladı.

Irak ise Umman hükümetinin ve halkının yanında olduğunu, şiddetin hiçbir türünü kabul etmeyeceğini bildirdi.

BAE de yayımladığı açıklamayla saldırıyı kınamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi de saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı. KİK ülkelerinin Umman'ın yanında olduğu ifade edilen açıklamada, Umman güvenlik güçlerinin olaya müdahale çabaları takdir edildi.

Arap Birliği de saldırıyı kınadığı açıklamasında güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı tüm önlemlerde Umman'la tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dini, ahlaki değer ve ilkelere aykırı olan, Umman'ın güvenlik ve istikrarını bozmayı hedefleyen saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Umman'ın başkenti Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde bir cami yakınında dün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis 6 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı düzenledikleri belirlenen 3 kişi de öldürülmüştü.

Terör örgütü DEAŞ ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı üstlenmişti.