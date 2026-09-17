Araştırma, T-rex'in vücut ısısının insanlarınkine benzer olduğuna işaret ediyor - Son Dakika
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Araştırma, T-rex'in vücut ısısının insanlarınkine benzer olduğuna işaret ediyor

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NEW Araştırmacılar, Tyrannosaurus rex'in (T-rex) sıcakkanlı olduğu ve vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece olduğuna işaret etti.

NEW Araştırmacılar, Tyrannosaurus rex'in (T-rex) sıcakkanlı olduğu ve vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece olduğuna işaret etti.

Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Tyrannosaurus rex'in vücut sıcaklığı araştırıldı.

Diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiğini belirten araştırmacılar, bu kapsamda fosilleşmiş dinozor dişlerini inceledi.

T-rex'in sıcakkanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, dinozorun vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece ölçüldüğüne işaret etti.

Araştırmacılardan Robert Eagle, bu yöntem kullanılarak keşfedilebilecek çok sayıda türün olduğunu ifade etti.

Vücut sıcaklığının bilinmesinin T-rex'in nasıl yaşamış olabileceğine ışık tutacağı düşünülüyor.

Kaynak: AA
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