Arazi Anlaşmazlığı: 3 Ölü

18.09.2025 23:59
Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Tınazdere Mahallesi'nde iddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

ARAZİ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Vahap Alpaslan (21) ve Hakan Alpaslan'ın (21) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kavgada ağır yaralanan Doğan Karakurt (41) ise yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Jandarma ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

