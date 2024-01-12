 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıcılık davasında ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıcılık davasında ifade verdi

Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşmada, Buse Terim Bahçekapılı, Seçil Erzan'a 190 bin dolar verdiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti. Duruşmada ayrıca, Fatih Terim'in adının fonda geçtiği ve kendilerini uyarıp uyarmadığı sorusu da gündeme geldi.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan\'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıcılık davasında ifade verdi
12.01.2024 - 21:52,  Güncelleme: 21:57
Abone Ol
ARALARINDA spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ile Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşma devam ediyor. Duruşmada ifade veren Buse Terim Bahçekapılı, "Seçil Erzan'a vadede olan paramı 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım, soru sormadım, 190 bin dolar zararım var. Şikayetçiyim. Seçil Erzan, banka müdürü olmasaydı parayı kesinlikle vermezdim" dedi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sabah saat 11.30 sıralarında başlamış öğlen saat 13.30 da ara verilmişti. 14.30 sıralarında yeniden başlayan duruşmada Seçil Erzan'ın savunmasının ardından müştekilerin ifadelerine geçildi. Şikayetçi Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde, "2 Kasım 2022 de kuzenim Terim Arıcan,  benim Denizbank'ta vadeli param var dedi. Seçil Erzan fonundan bahsetti. Fonun iyi olduğunu söyledi. Ben de hu konulardan anlamadığım için kendisiyle görüştüm. Seçil Erzan'a vadede olan paramı 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım, soru sormadım, bahsetmedim. Seçil Erzan'la bankacılık işlemleri için konuşurduk onun dışında görüşmedik. Eşimin Seçil Erzan'ın bahsettiği fonu söylediğinde evet benimde param orda dedim. Ben Seçil Erzan'a para teslim etmeden önce hiç konuşmadım. Evrak istediğimizde parayı teslim ettiğimiz gün işi nedeniyle acil çıktığı için verememiş sonrası için ise bahaneler sunulmuş. 190 bin dolar zararım var. Şikayetçiyim. Seçil Erzan, banka müdürü olmasaydı parayı kesinlikle vermezdim" dedi.

BUSE TERİM'İ SİNİRLENDİREN SORU

Buse Terim'in ifadesi sonrası bir sanık avukatı söz alarak Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığını sordu. Avukat ayrıca Fatih Terim'in eski avukatı ve aynı zamanda Seçil Erzan'ın eski nişanlısı olan Candaş Gürol'un da ifadesinde, "Fatih Terim'e kırgınım" dediği kısmı hatırlatınca sinirlenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Seçil Erzan, Selçuk İnan, Arda Turan, Buse Terim, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıcılık davasında ifade verdi - Son Dakika


22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Son Dakika
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 22:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi dolandırıcılık davasında ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement