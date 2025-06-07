Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 VD 314 ve 34 KZT 285 plakalı otomobiller, Kuzey Çevre Yolu'nun Ramazan Tabyası Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 2 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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