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Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat kara yolu, tırlar için önemli geçiş güzergahında yer alıyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Artvin bağlantılı çevre yolunda 18 tır yolda kaldı ve yol tüm araçların geçişine kapatıldı. Vali Hayrettin Çiçek, sürücülere tedbirli olmalarını ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma kapandı
23.12.2023 - 17:16,
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ArdahanKaradeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan- Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolu, kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlaması dolayısıyla tırlar için önemli geçiş güzergahında yer alıyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan- Artvin bağlantılı çevre yolunun üniversite mevkisinde 18 tır yolda kaldı. Yol, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kent genelinde yoğun kar yağışının yer yer tipiye dönüştüğünü söyledi.

Ulaşımın birçok noktada tipi ve buzlanmadan dolayı aksadığını ifade eden Çiçek, "Sürücülerimizden isteğimiz, tedbirli olsunlar. Zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar. Ayrıca tedbir amaçlı çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları çok önemli." dedi.

Kaynak: AA
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