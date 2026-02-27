Arıkan'dan Reyhani Vakfı Ziyareti

(ANKARA)-Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Reyhani Vakfı Başkanı Feyzullah Konyevi ile görüştü.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Konya'da Reyhani Vakfı'nı ziyaret ederek vakıf başkanı Feyzullah Konyevi ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.