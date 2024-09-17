Arin Gölü'nde Flamingolar Büyülüyor - Son Dakika
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Arin Gölü'nde Flamingolar Büyülüyor

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Bitlis'teki Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

17.09.2024 09:40
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Arin Gölü'ndeki rengarenk flamingolar görenleri mest ediyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü'nde konaklayan rengarenk flamingolar, görenleri mest ediyor.

14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü'nün renkli misafirleri flamingolar veya bir diğer adı ile allı turnalar fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda önemli konaklama alanlarından olan Arin Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolara ev sahipliği yapıyor. Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, yaklaşık 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar, görüntüleriyle hayran bırakıyor. Van'ın Erçek Gölü'nde ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde yoğun bir şekilde görünen flamingoları görüntülemek isteyen fotoğrafçılar bölgeye akın ediyor.

Havadan çekilen görüntülerde, Arin Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingoları fotoğraf arşivine katan Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, bu tür fotoğrafları çekmenin büyük bir zevk olduğunu söyledi. Olcay, "Bugün Arin Gölü'ndeyiz. Burada flamingoları çektik. Arin Gölü bir kuş cenneti. Çok sayıda kuş türünü barındırıyor. Ama bunların içinde en güzeli flamingolardır. Flamingolar yaklaşık 3 aydır buradalar. Ekim sonuna kadar burada konaklayacaklar. Bizde buraya geldik. Güzel fotoğraflar çektik. Dronla havadan görüntülerini aldık. Çok güzel bir görsel şölen sundu flamingolar. Bizde bunları fotoğraf arşivimize kattık. Bu güzellikleri gelip görmek isteyenlere tavsiye ederiz. Gelsinler hem flamingoları yakından izleme fırsatı bulurlar hem de fotoğraf çekip arşivlerine katmış olurlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arin Gölü'nde Flamingolar Büyülüyor - Son Dakika

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