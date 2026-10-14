Arnavutköy\'de dere taşkınında su basan okul lojmanındaki kedileri muhtar kurtardı

Arnavutköy'de dere taşkınında su basan okul lojmanındaki kedileri muhtar kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Alibey Deresi taştı. Taşan sular okul lojmanını basınca su dolu dairede mahsur kalan ve boğulmak üzere olan kedileri mahalle muhtarı Ersin Esenboğa kurtararak sahiplerine teslim etti.
ARNAVUTKÖY'de derenin taşması üzerine su basan okul lojmanında mahsur kalan kedileri mahalle muhtarı Ersin Esenboğa kurtardı.
Arnavutköy'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle dere taştı. Alibey Deresi'nden taşan sular çevredeki evlere girerken okul lojmanını da su bastı. Su basan evlere yardıma gittiği sırada lojmanda çok sayıda kedinin mahsur kaldığı bilgisini alan mahalle muhtarı Ersin Esenboğa, su dolu daireye girerek kedileri kurtardı. Boğulmak üzere olan kedileri kurtaran Esenboğa, hayvanları sahiplerine teslim etti.
Kaynak: DHA
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