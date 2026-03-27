Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Kazası - Son Dakika
Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Kazası

Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Kazası
27.03.2026 13:00
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ağaçlara çarptı, şoför hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Can Erbay yönetimindeki 34 VP 8908 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için manevra yaptı.Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkarak önce ağaçlara ardından da yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonun sürücü kabini hurdaya dönerken, şoför Mehmet Can Erbay kazada hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Advertisement
